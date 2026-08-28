Мировые цены на пшеницу выросли до трехлетнего максимума

Стоимость декабрьского фьючерса на пшеницу превысила отметку в $7,67 за бушель и достигла самого высокого уровня с 23 июля 2023 года. По состоянию на 11:15 котировки выросли на 0,49% по сравнению с предыдущим закрытием, следует из данных Чикагской товарной биржи (CME).

За последний месяц цены на зерно выросли на 19% - причиной такого подорожания могли стать боевые действия в Черном море, считают опрошенные Bloomberg аналитики. По их словам, в условиях российско-украинского конфликта безопасность судоходства не гарантирована, а поставки ограничены, поэтому цены на пшеницу продолжают расти.

На Россию и Украину приходится более 25% мирового экспорта — они считаются ключевыми поставщиками зерна по доступным ценам на Ближний Восток, в Африку и Азию. Через Азово-Черноморский бассейн проходило до 80–90% экспорта зерна из России и значительная доля украинских поставок, однако после атак БПЛА в июле приостановлено большинство зерновых терминалов, а владельцы судов начали отказываться от соглашений в зонах повышенного риска. Потребители вынуждены искать альтернативных экспортеров — США, Аргентина и Австралия, которые продают свой товар значительно дороже.