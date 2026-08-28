Безруков объявил о слиянии Московского губернского театра и МХАТ имени Горького

Московский губернский театр (МГТ) станет частью МХАТ имени Максима Горького. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель МХАТ, народный артист России Сергей Безруков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Безруков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Сергей Безруков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«В этом году у нас происходит историческое событие — Московский губернский театр интегрируется в МХАТ им. М. Горького. Именно интегрируется — он становится частью МХАТ... При этом здание в Кузьминках становится Губернской сценой МХАТ Горького»,— сказал господин Безруков.

По словам артиста, в объединении театров большую роль играет исторический контекст. Он пояснил, что Московский губернский театр в свое время был открыт благодаря артисту МХАТ им. М. Горького Сергею Сверчкову. Тот организовал любительскую театральную бригаду на базе фрунзенского Дома работников просвещения. Сначала она называлась четвертым колхозно-совхозным Михайловским театром, а позднее переименовалась в Московский областной колхозный драматический театр им. А. Островского. В 2013 году он объединился с Московским областным государственным Камерным театром и стал называться Московским губернским театром. «Теперь произошло, по сути, возвращение в родную гавань»,— добавил господин Безруков.