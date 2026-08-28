Безруков объявил о слиянии Московского губернского театра и МХАТ имени Горького
Московский губернский театр (МГТ) станет частью МХАТ имени Максима Горького. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель МХАТ, народный артист России Сергей Безруков.
Сергей Безруков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«В этом году у нас происходит историческое событие — Московский губернский театр интегрируется в МХАТ им. М. Горького. Именно интегрируется — он становится частью МХАТ... При этом здание в Кузьминках становится Губернской сценой МХАТ Горького»,— сказал господин Безруков.
По словам артиста, в объединении театров большую роль играет исторический контекст. Он пояснил, что Московский губернский театр в свое время был открыт благодаря артисту МХАТ им. М. Горького Сергею Сверчкову. Тот организовал любительскую театральную бригаду на базе фрунзенского Дома работников просвещения. Сначала она называлась четвертым колхозно-совхозным Михайловским театром, а позднее переименовалась в Московский областной колхозный драматический театр им. А. Островского. В 2013 году он объединился с Московским областным государственным Камерным театром и стал называться Московским губернским театром. «Теперь произошло, по сути, возвращение в родную гавань»,— добавил господин Безруков.
Сергей Безруков, назначенный и. о. художественного руководителя МХАТ имени М. Горького в марте 2026 года, также продолжает возглавлять Московский Губернский театр.
Вскоре после своего назначения Сергей Безруков заявил о планах организовать показ спектаклей МХАТ на площадке Московского Губернского театра на время ремонта основной сцены МХАТ. Ранее, в 2026 году, Лариса Вильясте, бывшая директор Московского Губернского театра, сменила Елену Булукову на посту генерального директора МХАТ имени Горького, которая занимала эту должность с октября 2025 года.
Назначение Сергея Безрукова в МХАТ имени Горького стало одним из двух важных кадровых решений Министерства культуры России, произошедших в марте 2026 года, одновременно с назначением Константина Хабенского и. о. ректора Школы-студии МХАТ.