Бывшего директора Газманова посадили на семь лет за мошенничество

Хорошевский районный суд Москвы приговорил бывшего директора Олега Газманова Дмитрия Царенко к семи годам колонии. Гражданский иск потерпевшей стороны суд удовлетворил и постановил выплатить господину Газманову 15 млн руб. Сам господин Царенко настаивал на невиновности. Защита просила его оправдать, утверждая, что фигурант всегда действовал в интересах господина Газманова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Царенко в суде

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Дмитрий Царенко в суде

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Дмитрию Царенко вменяли хищение денег за концерты артиста. По версии следствия, в октябре 2023 года бухгалтер «ОМГ-Промо» (компания Олега Газманова) заметила слишком низкий доход от концерта в «Крокус Сити Холле». Как выяснилось позже, господин Царенко оплачивал концерт через свое собственное ИП, хотя деньги должны были поступать на счет «ОМГ-Промо». Всего в деле, утверждают собеседники РБК, речь шла о 17 эпизодах мошенничества, ущерб оценивается в 15,3 млн руб.

Это не первое уголовное дело против Дмитрия Царенко. В апреле 2025 года Дмитровский городской суд Московской области приговорил бывшего директора певца к четырем годам колонии общего режима по 13 эпизодам мошенничества. При этом с господина Царенко взыскали 10,4 млн руб. в пользу «ОМГ-Промо». 4 августа Басманный суд оставил под стражей бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Россу. Он обвиняется в хищении у певца более 12 млн руб. — часть выручки от проданных записей он присваивал. Ущерб господин Росса уже возместил.

Ефим Брянцев, Никита Черненко