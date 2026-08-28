Прибыль американских компаний достигла рекорда с 1940-х годов

Во втором квартале прибыль американских корпораций достигла $4,8 трлн. Тем самым она составила 18% от всего ВВП США — это рекордная доля с 1940-х годов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на подсчеты Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли США. Одновременно с этим доля зарплат работников в ВВП упала до 60% — это самый низкий показатель с 1950-х.

FT пишет, что пока акции ведущих компаний бьют новые рекорды на бирже, неравенство в распределении доходов растет. По подсчетам экономистов, инфляция опережает зарплаты, так что за год реальное почасовое вознаграждение снизилось на 0,2%. Издание отмечает, что введенные президентом Дональдом Трампом налоговые льготы также в основном распространяются на богатых американцев, обладающих высокими доходами от инвестиций.

«Независимо от того, на какой показатель вы смотрите, доля выплат наемным рабочим в общем национальном доходе становится все меньше»,— отметил экономист банка JPMorgan Абиэль Рейнхарт. «В США в течение нескольких десятилетий наблюдается смещение баланса сил от труда к капиталу»,— считает и профессор экономики Школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте Анна Стэнсбери.

Яна Рождественская