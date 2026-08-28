Прибыль американских компаний достигла рекорда с 1940-х годов
Во втором квартале прибыль американских корпораций достигла $4,8 трлн. Тем самым она составила 18% от всего ВВП США — это рекордная доля с 1940-х годов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на подсчеты Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли США. Одновременно с этим доля зарплат работников в ВВП упала до 60% — это самый низкий показатель с 1950-х.
FT пишет, что пока акции ведущих компаний бьют новые рекорды на бирже, неравенство в распределении доходов растет. По подсчетам экономистов, инфляция опережает зарплаты, так что за год реальное почасовое вознаграждение снизилось на 0,2%. Издание отмечает, что введенные президентом Дональдом Трампом налоговые льготы также в основном распространяются на богатых американцев, обладающих высокими доходами от инвестиций.
«Независимо от того, на какой показатель вы смотрите, доля выплат наемным рабочим в общем национальном доходе становится все меньше»,— отметил экономист банка JPMorgan Абиэль Рейнхарт. «В США в течение нескольких десятилетий наблюдается смещение баланса сил от труда к капиталу»,— считает и профессор экономики Школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте Анна Стэнсбери.
Экономика США в третьем квартале 2025 года выросла на 4,3%, что стало максимальным показателем за два года, при этом значительный вклад внес рост экспорта на 8,8% и увеличение потребительских расходов на 3,5%. Аналитики Bank of America в августе 2026 года отмечали резкий рост инвестиций в акции, в основном американских компаний, так как большинство управляющих ожидают двухзначные корпоративные прибыли и не прогнозируют рецессию мировой экономики.
Инвесторы увеличили вложения в акции американских компаний, особенно в сектора, связанные с искусственным интеллектом, что объясняет рост интереса к американскому рынку как главной арене ИИ-гонки. Однако в ING отмечают, что вклад в расширение потребительских расходов в США вносят преимущественно домохозяйства с высоким уровнем доходов, которые выиграли от роста фондового рынка.