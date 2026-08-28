Мосбиржа пересмотрела коэффициенты free-float ЛУКОЙЛа, «Транснефти» и ПИКа
Московская биржа (MOEX: MOEX) с 18 сентября изменит коэффициенты free-float (доля акций в свободном обращении) для 15 компаний, включая ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), «Транснефть» и ПИК. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
Коэффициент free-float у ЛУКОЙЛа будет повышен с 55% до 59%, а у «Транснефти» — с 37% до 58%. Для акций ПИКа коэффициент, напротив, снизится с 15% до 2%.
Другие компании, которых коснется изменение коэффициента free-float:
- Банк «Санкт-Петербург» (обыкновенные акции) — 28% до 21%;
- «Аренадата» — с 20% до 25%;
- «Диасофт» — с 15% до 16%;
- «ЭЛ5-Энерго» — с 29% до 18%;
- «Фикс Прайс» — с 16% до 17%;
- «Россети Урал» — с 13% до 15%;
- «ФосАгро» — с 26% до 29%;
- «Группа Позитив» с 24% до 27%;
- «Ренессанс Страхование» — с 30% до 32%;
- Совкомбанк — с 13% до 17%;
- «Татнефть» (обыкновенные акции) — с 32% до 49%;
- «Татнефть» (привилегированные акции) — с 100% до 79%.
Кроме того, акции «Ленты» и «Мосэнерго» с 18 сентября покинут индекс Мосбиржи, а бумаги «Евротранса» и ПИК исключат из отраслевых индексов и индекса акций широкого рынка.
Индекс Мосбиржи — взвешенный по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс фондового рынка России, включающий наиболее ликвидные акции крупных и быстро развивающихся российских эмитентов. Его рассчитывают с 9:50 до 19:00 мск. Сейчас в расчет входят 46 акций. В прошлый раз изменения в составе индекса Мосбиржи происходили в июне. Тогда коэффициент акций Сбербанка был увеличен с 48% до 50%.
Рост или снижение free-float зависят от того, насколько много на рынке доступных акций компании. Если она продает часть пакета или проводит SPO, free-float растет, если, напротив, проводит обратный выкуп акций (buyback), показатель снижается. Для инвесторов низкий free-float означает риск падения ликвидности и резкой динамики цен.
В ноябре 2025 года ЛУКОЙЛ планировал объединить свои российские электроэнергетические активы «ВДК-Энерго» и «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» с «ЭЛ5-Энерго». После этой реорганизации количество электростанций «ЭЛ5-Энерго» должно было увеличиться с пяти до 25, а установленная мощность по электрической энергии вырасти более чем вдвое.
В марте 2024 года Мосбиржа объявила о включении 14 новых акций, включая акции «ЭЛ5-Энерго», в список бумаг, доступных для торгов на вечерней сессии. С сентября 2025 года «Фикс Прайс» начал программу обратного выкупа акций, в рамках первого этапа было выкуплено 300 млн акций, 250 млн из которых (0,25% уставного капитала) были переданы сотрудникам по программе мотивации.
В мае 2026 года «Фикс Прайс» анонсировал второй этап выкупа акций через дочернюю структуру «Бэст Прайс» объемом до 1 млрд акций, или не более 1% уставного капитала. Эта программа buyback должна была начаться 1 июня 2026 года и действовать до 12 месяцев. Банк «Санкт-Петербург» в 2024 году объявлял о выплате дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 27,26 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную.