Мосбиржа пересмотрела коэффициенты free-float ЛУКОЙЛа, «Транснефти» и ПИКа

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 18 сентября изменит коэффициенты free-float (доля акций в свободном обращении) для 15 компаний, включая ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), «Транснефть» и ПИК. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Коэффициент free-float у ЛУКОЙЛа будет повышен с 55% до 59%, а у «Транснефти» — с 37% до 58%. Для акций ПИКа коэффициент, напротив, снизится с 15% до 2%.

Другие компании, которых коснется изменение коэффициента free-float:

Банк «Санкт-Петербург» (обыкновенные акции) — 28% до 21%;

«Аренадата» — с 20% до 25%;

«Диасофт» — с 15% до 16%;

«ЭЛ5-Энерго» — с 29% до 18%;

«Фикс Прайс» — с 16% до 17%;

«Россети Урал» — с 13% до 15%;

«ФосАгро» — с 26% до 29%;

«Группа Позитив» с 24% до 27%;

«Ренессанс Страхование» — с 30% до 32%;

Совкомбанк — с 13% до 17%;

«Татнефть» (обыкновенные акции) — с 32% до 49%;

«Татнефть» (привилегированные акции) — с 100% до 79%.

Кроме того, акции «Ленты» и «Мосэнерго» с 18 сентября покинут индекс Мосбиржи, а бумаги «Евротранса» и ПИК исключат из отраслевых индексов и индекса акций широкого рынка.

Индекс Мосбиржи — взвешенный по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс фондового рынка России, включающий наиболее ликвидные акции крупных и быстро развивающихся российских эмитентов. Его рассчитывают с 9:50 до 19:00 мск. Сейчас в расчет входят 46 акций. В прошлый раз изменения в составе индекса Мосбиржи происходили в июне. Тогда коэффициент акций Сбербанка был увеличен с 48% до 50%.

Рост или снижение free-float зависят от того, насколько много на рынке доступных акций компании. Если она продает часть пакета или проводит SPO, free-float растет, если, напротив, проводит обратный выкуп акций (buyback), показатель снижается. Для инвесторов низкий free-float означает риск падения ликвидности и резкой динамики цен.