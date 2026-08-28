Матчем ЦСКА—«Акрон» 28 августа стартует шестой тур РПЛ. Первую строчку в турнирной таблице чемпионата занимает «Краснодар». На три очка от лидера отстает «Спартак». Следом идут ЦСКА и «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Самая яркая вывеска предстоящего тура — «Локомотив»—«Динамо». Обе команды получили на старте сезона свою долю критики, но перспективы у них очень разные. «Локомотив» после потери пяти ведущих игроков занимает 14-е место. Главный тренер Михаил Галактионов открыто заявляет, что руководство не выполняет обещания, и куда поведут рельсы железнодорожников — неясно.

У «Динамо», наоборот, чуть ли не два полноценных состава и очень неплохая игра. Букмекеры перед противостоянием с «Локо» отдают предпочтение бело-голубым, но футбольный эксперт Дмитрий Булыкин, игравший и за «Динамо», и за «Локомотив», считает, что не все так однозначно:

«Думаю, голами порадуют и одни, и вторые. "Динамо" не большой фаворит, но футбол непредсказуем. У "Локомотива" есть хорошие футболисты, молодежь — могут преподнести сюрприз. Мы видели, они умеют забивать».

Лидеры — «Краснодар» и «Спартак» — играют дома, причем не с самыми сильными соперниками.

Южане принимают «Ростов», красно-белые — «Оренбург». Любой результат, кроме победы фаворитов, здесь будет считаться неожиданным. Правда, у команд есть потери из-за травм: «Краснодар» потерял полузащитника Никиту Кривцова, «Спартак» — универсала Руслана Литвинова. Но и без них лидеры должны обыгрывать аутсайдеров.

То же самое можно сказать о «Зените», который отправляется в Воронеж к «Факелу». Самый богатый клуб страны после поражения от «Спартака» просто обязан показать силу, считает футбольный эксперт Андрей Тихонов:

«Думаю, "Зенит" сделает правильные выводы. Мы знаем, как он умеет играть. И руководство, и футболисты, и тренерский штаб примут к сведению все результаты. Будем смотреть реакцию в Воронеже».

Также свои три очка должен брать ЦСКА, по крайней мере, так считают букмекеры.

Да, москвичи играют на выезде, но «Акрон» идет на последнем месте и начал сезон слабо. Армейцев тоже критиковали, но команда молодого тренера Дмитрия Игдисамова занимает третье место после пяти туров и идет без поражений. Серьезно ругать красно-синих не за что, уверен комментатор Александр Аксенов:

«ЦСКА мы хвалим, потому что есть результат. Следующий матч с "Акроном" — это не та сила, которая может обезоружить ЦСКА. Думаю, если до осенней паузы команда дотянет в таком же ритме, будет возможность поработать над качеством игры. ЦСКА реально может на что-то претендовать в этом сезоне, хотя никто на это не ставил».

Также стоит отметить матч «Родина»—«Балтика». Встреча пройдет на стадионе в Химках. Ажиотажа она вряд ли вызовет, хотя посмотреть на атакующего дебютанта против калининградцев, которые любят играть в обороне, любопытно. В свободном доступе в рамках шестого тура «Матч ТВ» покажет только одну встречу — «Локомотив»—«Динамо». Начало 29 августа в 20:00.

Владимир Осипов