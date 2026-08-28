Росимущество не смогло продать с торгов активы петербургских предпринимателей Купсиных

Банку ПСБ, который отвечает за реализацию госимущества, не удалось реализовать 100% уставного капитала в ранее национализированных по иску Генпрокуратуры РФ компаниях «Сфера», принадлежавшей предпринимателям Белле и Евгению Купсиным, а также аффилированных с ними «Ривер Сайт» и «Новомосковский Технопарк». Аукцион был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок. Соответствующий протокол опубликован на портале ГИС Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аукцион был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Аукцион был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На балансе продаваемых фирм находится около 7 га земли в так называемой Новой Москве (ТиНАО) на юго-западе столицы и арендуемый там же производственно-складской комплекс общей площадью более 80 тыс. кв. м. Контроль над вышеупомянутыми юрлицами предлагалось приобрести за 267,8 млн рублей.

В декабре 2025 года Росимущество стало владельцем принадлежавших семье предпринимателей Купсиных активов, которые ранее Генпрокуратура РФ заподозрила в связях с латвийским Rietumu Banka и добилась их национализации. По итогу решения суда государству помимо ООО «Ривер Сайт», ООО «Сфера» и ОАО «Новомосковский Технопарк» отошли ООО «Золотой ученик» и ООО «Фрегат». Через последнее юрлицо управляется Author Boutique Hotel, который занимает часть помещений развлекательного центра «Галерея ювелиров "Золотая страна"» на Владимирском проспекте.

В мае 2026 года ООО «Фрегат» за 406 млн рублей приобрело ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» (ЦИУПС), принадлежащее Тимофею Белову. В июне этого года компания господина Белова приобрела за 1,3 млрд рублей ранее национализированное у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича ООО «Отельстрой», управляющее отелем Radisson Blu в Челябинске. В августе ЦИУПС также купил за 6,8 млрд рублей (при начальной цене 12,1 млрд рублей) входившие в группу «Макфа» компании «Родник» и УК «Содействие», на балансе которых находятся два крупных торгово-развлекательных комплекса в Челябинске: «Родник» общей площадью 126 тыс. кв. м и «Алмаз» на 212 тыс. кв. м.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Гектары земли в Новой Москве выведут из петербургской сферы влияния».

Владимир Колодчук