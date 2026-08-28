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«Футшточная служба в Кронштадте действует с 1707 года»

Дмитрий Буткевич — о главном эталонном уровнемере России

Фото: Фотобанк Лори

Фото: Фотобанк Лори

В Кронштадте, на пересечении Петровской улицы и Якорной площади, у Синего моста (названия-то какие все правильные) расположен вход к уникальному сооружению — футштоку (рейка или брус с делениями). Там же стоит самопишущий мареограф, прибор, который ежесекундно фиксирует колебания уровня моря.

Главный эталонный уровнемер России, от которого ведется отсчет всех высот страны, расположен в тихой заводи, защищен волнорезами, чтобы волны не могли исказить точность измерений и сдвинуть куда-то не туда условный «ноль» Балтийского моря.

Когда-то здесь побывал Юрий Гагарин, он хотел посмотреть на точку, от которой отсчитывают высоты и глубины на географических картах, а еще сейчас производят расчеты орбит космических аппаратов. Ходит легенда, которую всячески поддерживают и местные гиды, что первый космонавт, увидев футшток, сказал примерно следующее: «Теперь я знаю, где находится Пуп Земли!».

Отметка была нанесена на опору Синего моста в 1840 году по предложению российского гидрографа Михаила Рейнеке. Тогда она соответствовала среднему уровню воды Финского залива за период с 1825-го по 1839-й гг. Через полвека на месте нулевой метки в камень была вделана медная пластина с горизонтальной чертой. Хотя вообще-то наблюдения за колебаниями уровня моря начались еще при Петре I, а футшточная служба в Кронштадте действует с 1707 года.

Это было особенно важно для проектирования оборонительных сооружений, о которых я недавно рассказывал, а еще для прогнозирования наводнений и планирования судоходства. В общем, очень нужная штука оказалась.

Ну и завершая двухдневный рассказ про интересные истории, связанные с городом-крепостью Кронштадт, вспомню об одном блюде, которое я попробовал в местном ресторанчике. Это Гронингенский горчичный суп. Пожалуй, лучшее приготовление сего традиционного блюда голландской кухни было именно там. Может, вкуснее только если в самом Гронингене, северной провинции Нидерландов, но туда я пока не доехал. Кремовая текстура, аромат бекона, лук порей, мускатный орех, тонкий, как ни странно, глубокий вкус, неострые горчичные зернышки. Попробуем приготовить дома, благо там все довольно просто.

Дмитрий Буткевич

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