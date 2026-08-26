Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на форт "Император Александр I"

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ Вид на форт "Император Александр I"

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

До фортов острова Котлин я добрался этим летом почти случайно. Планировал проехать чуть дальше, в дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум». Однако завернул по дамбе к Кронштадту (вы уже поняли, что речь идет о нем?) и «залип». После обязательной программы — посещения Никольского собора, главного военно-морского храма Российской империи, с бесконечным списком погибших русских моряков по стенам и первого сухого дока — окунулся прямо на городском пляже в Финский залив.

Ну а далее отправился на катере по загадочным укреп-сооружениям, служащими живыми декорациями всей российской истории. В начале XVIII века форты закрывали вход в Неву для вражеских шведских кораблей. Началось все как раз с Северной войны. Петр I тогда срочно возвел заслон, назывался он «Кроншлот», в переводе с немецкого «Коронный замок». Император сам участвовал в его проектировании.

Постепенно вдоль южного фарватера, обнаруженного в местных мелких водах (недаром залив называли еще «Маркизова лужа»), были выстроены форты. Морская линия обороны ни разу не была взята противником. Большинство фортов сейчас реставрируются, но вскоре их можно будет осмотреть не только с воды.

Самый красивый форт — «Петр I» — был заложен в 1721 году и сначала назывался «Цитадель». Круглая крепость (собственно, для круговой обороны) с внутренней гаванью была деревянной, позднее, после сильного наводнения, ее перестроили и обложили гранитом со стороны залива.

На острове с фортом «Павел I» в 1923 году был неохраняемый склад морских мин. Взорвался, естественно. Осколки разлетелись по всему фарватеру, в недалеком Ораниенбауме повыбивало стекла. Крупные осколки весом иногда в несколько тонн теперь обозначены желтыми буями, чтобы их видели корабли.

А форт «Александр I» называли еще «Чумным»: там разместили научную лабораторию, где ученые могли проводить эксперименты и производить противочумную вакцину. Строительство знаменитого французского форта «Боярд», сделанного как раз по типу «Александра», закончилось на 12 лет позднее.

На суше то тут, то там видны старинные пушки. Кстати, еще Петр повелел закапывать трофейные пушки дулом вниз, а наши, израсходовавшие ресурс, кверху. Будете гулять по Кронштадту или по Питеру, обратите внимание.

Дмитрий Буткевич