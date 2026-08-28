Чистая прибыль ВТБ по МСФО снизилась на 13% за семь месяцев
Чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 265,6 млрд руб. за семь месяцев 2026 года
Чистая прибыль ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО составила 265,6 млрд руб. по итогам января-июля 2026 года. Это на 12,7% ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из материалов на сайте банка.
Чистые операционные доходы ВТБ до резервов за семь месяцев выросли на 21,1% — до 812 млрд руб., чистые процентные доходы — на 157,5%, до 480 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 23,1%, до 210,6 млрд руб.
Чистая процентная маржа банка за отчетный период составила 2,6% против 1,1% годом ранее. Совокупный кредитный портфель достиг 25,7 трлн руб. (+4,7%).
ВТБ планировал получить в 2026 году не менее 600 млрд руб. чистой прибыли, что стало бы новым рекордом для группы, согласно заявлению председателя правления Андрея Костина в июне 2026 года. Тем не менее, уже в июле 2026 года банк отказался от прогнозного диапазона в 600–650 млрд руб. и установил точечный таргет на уровне 600 млрд руб. из-за снижения ожиданий по чистым процентным доходам и ограничения оптимистичного сценария развития финансовых рынков.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь – июнь 2026 года составила 225,2 млрд руб., что на 19,8% меньше, чем годом ранее. За пять месяцев 2026 года группа получила 190,1 млрд руб. чистой прибыли, сократив показатель год к году на 18,7%.
По итогам 2025 года чистая прибыль группы ВТБ составила более 502 млрд руб., что на 9% меньше результата 2024 года, но соответствовало прогнозу менеджмента.