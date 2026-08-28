Зарубежные СМИ: Зачем в Москву прилетал директор ЦРУ?

Дональд Трамп пытается разблокировать переговоры по Украине, именно с этой целью он отправил в Москву главу ЦРУ Джона Рэтклиффа. По крайней мере, об этом The Wall Street Journal рассказали американские и европейские чиновники. Причем глава Белого дома сделал это якобы в тайне от ближайшего окружения. Встречу с Джоном Рэтклиффом подтвердил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, назвав ее обычный рабочим форматом. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ALFREDSPODINS / X / Reuters Фото: @ALFREDSPODINS / X / Reuters

По версии NBC News, на встрече с Сергеем Нарышкиным глава ЦРУ попросил Москву не делиться разведданными с Ираном.

The Wall Street Journal добавляет, что Джон Рэтклифф призывал разорвать экономические и оборонные связи с Тегераном. Впрочем, как указывает CNN, российские руководители разведки могли в ответ заметить, что сам Дональд Трамп глубоко вовлечен в войну в Иране, в которой не может одержать победу.

Однако на этом дипломатические контакты не ограничились. Источники The New York Times сообщают о визите американского посланника к главе ФСБ России Александру Бортникову. Целью разговора было призвать Кремль вступить в серьезные переговоры по завершению военных действий на Украине. Американский представитель якобы высказывался о состоянии конфликта резко, хотя никаких прямых угроз Рэтклифф не озвучивал.

При этом, как отмечает газета, перед поездкой в Москву Рэтклифф заверил Киев, что будет изучать позиции России, но не идти на уступки в интересах украинцев. Журналисты обращают внимание на внутреннюю борьбу в окружении Дональда Трампа. Предыдущие раунды переговоров с участием других доверенных лиц не принесли результата, поэтому выбор пал на Рэтклиффа. Он, как и Марко Рубио, считается представителем «ястребиного» крыла, которое выступает против существенных уступок Москве, например, вывода украинских войск из Донбасса.

Одной из целей визита также якобы было предостеречь Россию от гипотетического нападения на страны НАТО. Примечательно, что сам Трамп уже после этой поездки несколько раз публично опровергал утверждения о том, что Москва собирается атаковать Европу.

Американский лидер лично отправил главу ЦРУ в тайную поездку в Россию, утверждает The Wall Street Journal. Дипломатическая миссия была «настолько деликатной», что даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома не знали о ней заранее. Впрочем, поездка не прошла безрезультатно: Рэтклифф якобы добился освобождения заключенных в России американцев, уточняют источники. Но об их количестве или именах информации нет.