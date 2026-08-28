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Зарубежные СМИ: Зачем в Москву прилетал директор ЦРУ?

28 августа, пятница

Дональд Трамп пытается разблокировать переговоры по Украине, именно с этой целью он отправил в Москву главу ЦРУ Джона Рэтклиффа. По крайней мере, об этом The Wall Street Journal рассказали американские и европейские чиновники. Причем глава Белого дома сделал это якобы в тайне от ближайшего окружения. Встречу с Джоном Рэтклиффом подтвердил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, назвав ее обычный рабочим форматом. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: @ALFREDSPODINS / X / Reuters

Фото: @ALFREDSPODINS / X / Reuters

По версии NBC News, на встрече с Сергеем Нарышкиным глава ЦРУ попросил Москву не делиться разведданными с Ираном.

The Wall Street Journal добавляет, что Джон Рэтклифф призывал разорвать экономические и оборонные связи с Тегераном. Впрочем, как указывает CNN, российские руководители разведки могли в ответ заметить, что сам Дональд Трамп глубоко вовлечен в войну в Иране, в которой не может одержать победу.

Однако на этом дипломатические контакты не ограничились. Источники The New York Times сообщают о визите американского посланника к главе ФСБ России Александру Бортникову. Целью разговора было призвать Кремль вступить в серьезные переговоры по завершению военных действий на Украине. Американский представитель якобы высказывался о состоянии конфликта резко, хотя никаких прямых угроз Рэтклифф не озвучивал.

Дмитрий Дризе — об интригах визита в Москву директора ЦРУ

При этом, как отмечает газета, перед поездкой в Москву Рэтклифф заверил Киев, что будет изучать позиции России, но не идти на уступки в интересах украинцев. Журналисты обращают внимание на внутреннюю борьбу в окружении Дональда Трампа. Предыдущие раунды переговоров с участием других доверенных лиц не принесли результата, поэтому выбор пал на Рэтклиффа. Он, как и Марко Рубио, считается представителем «ястребиного» крыла, которое выступает против существенных уступок Москве, например, вывода украинских войск из Донбасса.

Поездки глав ЦРУ в Россию

Одной из целей визита также якобы было предостеречь Россию от гипотетического нападения на страны НАТО. Примечательно, что сам Трамп уже после этой поездки несколько раз публично опровергал утверждения о том, что Москва собирается атаковать Европу.

Американский лидер лично отправил главу ЦРУ в тайную поездку в Россию, утверждает The Wall Street Journal. Дипломатическая миссия была «настолько деликатной», что даже некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома не знали о ней заранее. Впрочем, поездка не прошла безрезультатно: Рэтклифф якобы добился освобождения заключенных в России американцев, уточняют источники. Но об их количестве или именах информации нет.

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