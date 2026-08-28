Nvidia подорожала на $442 млрд после сильной квартальной отчетности
После публикации квартальной отчетности акции Nvidia выросли почти на 9%. Тем самым, по подсчетам Bloomberg, ее капитализация увеличилась на $442 млрд, достигнув $5,5 трлн. Это рекордный рост капитализации за один день для Nvidia и второе место по такому росту для рынка в целом — первое место занимает Microsoft, капитализация которой в конце июля за один день увеличилась на $450 млрд.
Выручка Nvidia во втором квартале 2027 финансового года, завершившемся в конце июля, выросла на 106%, составив $96,2 млрд. Чистая прибыль компании увеличилась еще больше — на 126%, до $59,7 млрд. В последние годы Nvidia выигрывает от высокого спроса на производимые ею продвинутые чипы для искусственного интеллекта. За последний год акции компании подорожали более чем на 25%, а с начала 2023 года — примерно в 15 раз.
В первом квартале 2027 финансового года выручка Nvidia уже достигала $81,6 млрд, что было на 85% больше, чем за аналогичный период годом ранее, и стало абсолютным рекордом для компании. Главным двигателем роста в том квартале были продажи подразделения Nvidia Data Center, которые выросли на 92% и достигли $75,2 млрд. В целом за весь финансовый 2026 год выручка Nvidia составила рекордные $216 млрд, увеличившись на 65%, а годовая чистая прибыль также выросла на 65%, достигнув $120 млрд.
Прогнозируется, что выручка Nvidia в текущем квартале достигнет $91 млрд. Руководство компании ожидает, что выручка от чипов передового поколения Blackwell и Rubin к 2027 году составит $1 трлн. В октябре 2025 года капитализация Nvidia впервые превысила $5 трлн.
Высокий спрос на продвинутые чипы для искусственного интеллекта (ИИ) является основной причиной рекордных финансовых показателей Nvidia. В феврале 2026 года компания договорилась о поставке миллионов ИИ-чипов корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на сумму около $50 млрд.