Nvidia подорожала на $442 млрд после сильной квартальной отчетности

После публикации квартальной отчетности акции Nvidia выросли почти на 9%. Тем самым, по подсчетам Bloomberg, ее капитализация увеличилась на $442 млрд, достигнув $5,5 трлн. Это рекордный рост капитализации за один день для Nvidia и второе место по такому росту для рынка в целом — первое место занимает Microsoft, капитализация которой в конце июля за один день увеличилась на $450 млрд.

Выручка Nvidia во втором квартале 2027 финансового года, завершившемся в конце июля, выросла на 106%, составив $96,2 млрд. Чистая прибыль компании увеличилась еще больше — на 126%, до $59,7 млрд. В последние годы Nvidia выигрывает от высокого спроса на производимые ею продвинутые чипы для искусственного интеллекта. За последний год акции компании подорожали более чем на 25%, а с начала 2023 года — примерно в 15 раз.

Яна Рождественская