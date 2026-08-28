В Уфе против директора школы завели дело за отказ принять ученика в 10-й класс

Прокуратура Советского района Уфы привлекла директора местной школы к административной ответственности из-за отказа принять девочку в 10-й класс. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало обращение родителя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, школа отклонила заявление о приеме в 10-й класс, сославшись на отсутствие свободных мест. Однако к участию в индивидуальном отборе несовершеннолетнюю не допустили. Таким образом, права ребенка на среднее образование с углубленным изучением отдельных предметов были нарушены, полагают в прокуратуре.

В отношении директора было возбуждено дело о нарушении права на образование (ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ). Два должностных лица учреждения получили дисциплинарные взыскания.

Идель Гумеров, Уфа