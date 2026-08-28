Задержан руководитель отдела Уральского управления Ростехнадзора

Составлено ИИ-Ассистентъ

В январе 2026 года оперативники ФСБ задержали руководителя отдела Ростехнадзора в Тосненском районе Ленинградской области Олега Береснева по делу о взятке в 3 млн рублей за беспрепятственное оформление актов о вводе в эксплуатацию тепловых энергоустановок. В декабре 2025 года в Орске возбудили уголовное дело в отношении инспектора Ростехнадзора, который обвиняется в покушении на получение взятки от начальника подразделения коммерческой организации за то, чтобы не проводить осмотр неисправной техники и выдать документы о ее допуске к работе. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области 11 февраля 2026 года задержали начальника отдела по работе с юридическими лицами главного управления Федеральной службы судебных приставов России по региону Виталия Рогозина, которого подозревают в получении взятки от представителей криминальных структур за проверку физических лиц по ведомственным информационным базам ФССП и передачу сведений преступному бизнесу Челябинска.

Ранее, с 2017 по 2023 годы, сотрудники УФСБ России по Челябинской области и Центрального аппарата ФСБ России выявили межрегиональную коррупционную сеть, в которой участвовали представители коммерческих организаций и главный государственный инспектор по государственному строительному надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора, получавший денежные вознаграждения за служебную информацию о нарушениях. В марте 2025 года ФСБ провела обыски в челябинском офисе Уральского управления Ростехнадзора в рамках расследования уголовных дел по получению и даче взяток за покровительство при выдаче разрешительной документации строительным компаниям. Выявлению преступлений способствовали показания главного госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора Марины Апальковой, в отношении которой было возбуждено 17 уголовных дел о получении взяток на общую сумму около 5 млн рублей.