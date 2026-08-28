Исполнительницей подрыва машины офицера в Петербурге оказалась 24-летняя девушка

Исполнительницей подрыва автомобиля подполковника из подразделения ВВС и ПВО в Петербурге оказалась 24-летняя женщина. По данным «Фонтанки», после совершения преступления она успела покинуть Россию и сейчас находится за пределами Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемая успела покинуть страну

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ Подозреваемая успела покинуть страну

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ

Как пишет издание, несколько месяцев назад с россиянкой связались в одном из мессенджеров. В ходе переписки ее убеждали в необходимости уехать из России и предложили совершить подрыв конкретного автомобиля. Собеседники также рассказали ей, как после выполнения задания покинуть страну.

По данным «Фонтанки», девушка приехала в Петербург из другого региона. Вечером 26 августа она добралась до Славянки и установила взрывное устройство под днищем автомобиля, после чего направилась в аэропорт Пулково. Утром она вылетела в Турцию.

Личность подозреваемой удалось установить сотрудникам ФСБ и уголовного розыска. Российские силовики обратились к турецким коллегам с просьбой задержать женщину, однако к моменту обращения она уже покинула Турцию. По данным «Фонтанки», правоохранители сообщили, что подозреваемая вылетела в Кишинев.

Инцидент произошел утром 27 августа в Шушарах у дома №18 на Колпинском шоссе. Как писали СМИ, военный вместе с супругой собирался уехать на автомобиле, когда внутри сработало самодельное взрывное устройство. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Взрыв в Славянке».

Карина Дроздецкая