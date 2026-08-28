Лавров: ударами по маркетплейсам Киев хочет дестабилизировать общество в России
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев целенаправленно стремится к дестабилизации российского общества. По его словам, для достижения этой цели проводятся атаки на нефтеперерабатывающие заводы и объекты торговых площадок.
«Нельзя поддаваться попыткам ... дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре», — сказал господин Лавров РБК.
Министр также обратил внимание на реакцию международных структур: он обвинил западные государства в бездействии и молчании. Критике подверглись в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк. Сергей Лавров считает, что эти должностные лица заняли сторону украинского руководства.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 27 августа 2026 года заявил, что нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, комментируя атаку БПЛА ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР, в результате которой погибли 10 человек. Ранее, 25 августа 2026 года, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре после атаки ВСУ по Краснодарскому краю, где были повреждены частный детский центр, погибли трое детей. Стефан Дюжаррик также отметил, что генсек решительно осуждает действия, направленные против гражданских лиц и объектов.
В мае 2026 года Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио, что Россия приступит к «системным и последовательным ударам» по объектам в Киеве, назвав это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. В декабре 2025 года Лавров заявлял о «террористической сущности» Украины после попытки атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области 29 декабря. Он поблагодарил иностранные государства, осудившие эту атаку.
В марте 2026 года Сергей Лавров отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к дестабилизации мировой торговли, энергетической безопасности и международных коммуникаций, а также заявил, что США целенаправленно пытаются вытеснить российские компании, такие как ЛУКОЙЛ и «Роснефть», с международных рынков, стремясь контролировать мировую энергетику. В конце 2025 года он также подчеркивал, что Россия не планирует нападать на другие страны, но в случае нападения ответ будет «сокрушительным».