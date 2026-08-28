Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев целенаправленно стремится к дестабилизации российского общества. По его словам, для достижения этой цели проводятся атаки на нефтеперерабатывающие заводы и объекты торговых площадок.

«Нельзя поддаваться попыткам ... дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре», — сказал господин Лавров РБК.

Министр также обратил внимание на реакцию международных структур: он обвинил западные государства в бездействии и молчании. Критике подверглись в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк. Сергей Лавров считает, что эти должностные лица заняли сторону украинского руководства.