Главное на рынке недвижимости к утру 28 августа

Девелопер «Стройконцепт» выставил на повторные торги участок площадью 38,35 га в деревне Поярково в подмосковных Химках по начальной цене 1,42 млрд руб. Аукцион проводит «ДОМ.РФ». На территории в рамках программы комплексного развития территории необходимо построить 202,8 тыс. кв. м жилой недвижимости и социальной инфраструктуры, включая школу и детский сад не менее чем на 500 мест. Заявки принимаются до 5 октября, а торги запланированы на 13 октября. Одним из владельцев «Стройконцепта» числится Максим Каганский — соучредитель ГК «Карельские рыбные заводы» и сети фитнес-клубов Pride Club. В июле участок уже выставляли по той же начальной цене, однако реализовать его не удалось.

Чистый убыток по МСФО девелоперской группы «Эталон» в первой половине 2026 года составил 13,2 млрд руб. — на 7% меньше по сравнению с тем же периодом 2025-го. Этот показатель в компании объясняют большими процентными расходами из-за высокой ключевой ставки и слабого ипотечного спроса. Выручка в январе–июне 2026-го сократилась на 10% и составила 54 млрд руб. EBITDA увеличилась на 28% — до 9,2 млрд руб. Валовый долг девелопера сократился на 12% и составил 196,3 млрд руб. Чистый корпоративный долг снизился на 13% — до 72,7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 3,1x. Главным растущим направлением стал премиальный сегмент Aurix — его продажи выросли на 117% в натуральном выражении.

ООО «ВСМ Две столицы» направило 22 иска к владельцу сети точек с готовой едой «Милти» Олегу Савцову с требованием изъять земли в Тверской области общей площадью 4,9 га, заплатив за них 1,6 млн руб., узнал «Ъ». Земли изымаются для строительства ВСМ Москва—Санкт-Петербург. Речь идет о сельскохозяйственном массиве около деревни Сергиевское в Калининском районе. Затребованные участки составляют около 1,1% от заявленной посевной площади «Милти», однако если трасса ВСМ перекроет технологические проезды, реальные потери могут оказаться значительными, сообщили «Ъ» эксперты. ВСМ между Москвой и Петербургом протяженностью 679 км планируют запустить в 2028 году, она сократит время в пути до 2 часов 15 минут. Проект оценивается в 2,3 трлн руб.

Росимущество официально оформило переход в госсобственность доли в 32,37% ООО «Курганский индустриальный парк», владеющего одноименным складом в Кургане. Комплекс площадью 57 тыс. кв. м расположен на участке площадью 18 га. Ранее активы принадлежали Сибирско-Уральской энергетической компании («Суэнко»). В октябре 2025 года компанию конфисковали у Алексея Боброва и Артема Бикова. По версии Генпрокуратуры, они незаконно завладели компанией «Облкоммунэнерго» — монополистом на рынке коммунальных услуг Уральского федерального округа — используя «покровительство чиновников».

Девелопер ЛСР обнаружил техническую ошибку в бухгалтерской отчетности за первую половину 2026 года, из-за которой недосчитался 11 млрд руб. чистой прибыли, сообщает Telegram-канал «Домострой». Показатель после исправления составил 12,9 млрд вместо 1,9 млрд руб. Сведения о выручке компании также откорректировали. После корректировки она выросла с 8,8 млрд до 19,8 млрд руб. Дивидендные доходы в итоге составили 17,3 млрд руб., а лицензионные — 2,5 млрд руб.