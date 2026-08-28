Пьянов оценил риски паузы Минфина по ОФЗ для банковской ликвидности

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с журналистами сказал, что пауза Минфина с размещением ОФЗ создает давление на ликвидность, но системных угроз нет, передает «Интерфакс». Все нормативы находятся в «зеленой зоне», а проблемы с исполнением клиентских платежей отсутствуют. Поводов для тревоги у потребителей финансовых услуг, по его словам, нет.

Ситуация на денежном рынке нормализуется, отметил господин Пьянов. Спред ставки RUONIA к ключевой ставке стал отрицательным, что говорит о снятии прежнего напряжения. Однако расслабляться казначеям рано: Минфин перенес аукцион, и собранная ликвидность пока не вернулась в сектор через зарплаты и оплату контрактов, пояснил топ-менеджер.

ВТБ также не ждет давления на ликвидность от внедрения цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании обязаны обеспечить клиентам доступ к операциям с новой формой нацвалюты.