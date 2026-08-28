Пьянов оценил риски паузы Минфина по ОФЗ для банковской ликвидности
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с журналистами сказал, что пауза Минфина с размещением ОФЗ создает давление на ликвидность, но системных угроз нет, передает «Интерфакс». Все нормативы находятся в «зеленой зоне», а проблемы с исполнением клиентских платежей отсутствуют. Поводов для тревоги у потребителей финансовых услуг, по его словам, нет.
Ситуация на денежном рынке нормализуется, отметил господин Пьянов. Спред ставки RUONIA к ключевой ставке стал отрицательным, что говорит о снятии прежнего напряжения. Однако расслабляться казначеям рано: Минфин перенес аукцион, и собранная ликвидность пока не вернулась в сектор через зарплаты и оплату контрактов, пояснил топ-менеджер.
ВТБ также не ждет давления на ликвидность от внедрения цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании обязаны обеспечить клиентам доступ к операциям с новой формой нацвалюты.
Дмитрий Пьянов, первый зампред ВТБ, также сообщал, что к началу мая 2026 года должна была завершиться конвертация привилегированных акций ВТБ, принадлежащих Минфину и ФНБ, в обыкновенные. После конвертации доля государства в уставном капитале банка должна увеличиться до 74,45% по сравнению с 50,1% ранее. При этом группа ВТБ в июле 2026 года сообщила о готовности рассмотреть участие в приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) после оценки её рыночной стоимости и получения соответствующего предложения.
Минфин в июле 2026 года отложил аукционы по размещению государственных облигаций на неопределенный срок, что стало третьей отменой за месяц. Этот шаг связан с возросшими ставками на долговом рынке и требованиями инвесторов, при этом длительность паузы не была установлена. В последний раз длительная задержка в размещении госдолга была в начале 2022 года, но тогда после начала СВО размещения физически не могли проводиться.
Повышение цен на нефть снизило остроту бюджетных проблем Минфина, позволяя ведомству взять паузу в заимствованиях. К середине июля 2026 года стоимость ближайшего контракта нефти Brent поднималась выше $90 за баррель, прибавив с начала месяца более 25%.