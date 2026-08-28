Особняк издателя Алексея Суворина признали памятником

Особняк издателя и журналиста Алексея Суворина на улице Чехова, 6 в Петербурге включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание выполнено в неорусском стиле с характерным резным декором, кокошниками, колонками и башенками-шатрами

Фото: Пресс-служба Смольного Здание выполнено в неорусском стиле с характерным резным декором, кокошниками, колонками и башенками-шатрами

Фото: Пресс-служба Смольного

Каменный особняк был построен в 1888 году по проекту архитектора Федора Харламова. Здание выполнено в неорусском стиле с характерным резным декором, кокошниками, колонками и башенками-шатрами.

Алексей Суворин приобрел участок в 1885 году. В 1876–1912 годах он издавал газету «Новое время», а всего за 40 лет издательской деятельности выпустил около 1,6 тыс. книг. Среди них были справочники «Весь Петербург», «Вся Россия» и «Вся Москва».

Господин Суворин был близким другом Антона Чехова и его главным издателем на протяжении 12 лет. В особняке также бывали Иван Айвазовский, Мария Савина, Владимир Немирович-Данченко, Корней Чуковский, Сергей Витте и Петр Столыпин.

Карина Дроздецкая