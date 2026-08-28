FT: Китай делает ставку на выпуск недорогих перехватчиков БПЛА на 3D-принтерах

Все больше китайских компаний считают, что недорогие перехватчики дронов, изготовленные с помощью 3D-печати, в ближайшее время станут пользоваться высоким спросом. Как сообщает Financial Times, на прошедшей в Шэньчжэне крупнейшей китайской выставке беспилотных летательных аппаратов десятки компаний представили новые модели недорогих перехватчиков дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: UASE Expo Фото: UASE Expo

Такие устройства по сути представляют собой напечатанные на 3D-принтерах ракеты, которые физически поражают дроны. Таким образом, производители решили отойти от традиционных методов борьбы с беспилотниками, таких как РЭБ, выставление помех для геолокации, подавление частот и т. п. По словам китайских производителей, достижения в области искусственного интеллекта сделали недорогие ракеты-перехватчики, развивающие скорость значительно выше 300 км/ч, более эффективными в борьбе с дронами.

Китайские компании стали активно развивать такие технологии, поскольку многие компоненты, используемые в перехватчиках, схожи с компонентами традиционных беспилотников. Кроме того, как отмечает FT, спрос на недорогие перехватчики дронов активно растет за рубежом, в том числе со стороны Ирана и России.

Евгений Хвостик