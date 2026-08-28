Бизнес Каменска-Уральского привлек свыше 230 млн по программе господдержки

Предприниматели Каменска-Уральского с конца 2025 года получили более 230 млн руб. льготного финансирования в рамках федеральной программы поддержки моногородов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Средства были выделены после старта программы компаниям из различных отраслей, включая высокотехнологичное производство, туризм, строительство и пищевую промышленность. До конца 2026 года представители малого и среднего бизнеса (МСБ) планируют привлечь еще более 100 млн руб. «Реализация проектов позволяет диверсифицировать экономику моногорода и создавать сотни новых рабочих мест. В Каменске-Уральском в высокой стадии готовности находятся еще несколько проектов на общую сумму свыше 590 млн руб.»,— сказал губернатор Денис Паслер.

По решению премьер-министра России Михаила Мишустина финансирование программы будет продлено до 2030 года. Условия предусматривают выдачу кредитов на инвестиционные цели под 6% годовых. Максимальный размер займа составляет 200 млн руб., а срок погашения — до пяти лет. Более половины получателей льготных займов являются промышленными предприятиями.

Ирина Пичурина