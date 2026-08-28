В Башкирии сообщили об аресте криминального авторитета Омара Уфимского

Главное следственное управление МВД по Башкортостану возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении жителя Москвы 1957 года рождения. Как пишет V1.ru, речь идет об Омаре Бекаеве, известном как Омар Уфимский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омар Бекаев, известный как Омар Уфимский

Фото: МВД по Республике Башкортостан Омар Бекаев, известный как Омар Уфимский

Фото: МВД по Республике Башкортостан

Согласно пресс-релизу МВД, мужчина получил криминальный статус и признание в уголовной среде. Свой авторитет он использовал, чтобы контролировать криминальную среду в Башкирии, считают следователи.

Сейчас фигурант находится под стражей. По статье ст. 210.1 УК ему грозит до 15 лет заключения.

По данным местных СМИ, мужчину задержали еще в конце мая во Внуково по возвращении из Грозного. Упомянутый Омар Бекаев в 2021 году был приговорен к 11 годам лишения свободы по статьям ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ч. 2 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В 2022 году он вышел на свободу досрочно по состоянию здоровья, пишет V1.ru.