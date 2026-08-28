В Башкирии сообщили об аресте криминального авторитета Омара Уфимского
МВД Башкирии сообщило об аресте лидера ОПГ из Москвы
Главное следственное управление МВД по Башкортостану возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении жителя Москвы 1957 года рождения. Как пишет V1.ru, речь идет об Омаре Бекаеве, известном как Омар Уфимский.
Омар Бекаев, известный как Омар Уфимский
Фото: МВД по Республике Башкортостан
Согласно пресс-релизу МВД, мужчина получил криминальный статус и признание в уголовной среде. Свой авторитет он использовал, чтобы контролировать криминальную среду в Башкирии, считают следователи.
Сейчас фигурант находится под стражей. По статье ст. 210.1 УК ему грозит до 15 лет заключения.
По данным местных СМИ, мужчину задержали еще в конце мая во Внуково по возвращении из Грозного. Упомянутый Омар Бекаев в 2021 году был приговорен к 11 годам лишения свободы по статьям ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии) и ч. 2 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В 2022 году он вышел на свободу досрочно по состоянию здоровья, пишет V1.ru.