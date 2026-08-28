В Севастополе скончались две пострадавшие при атаке БПЛА на автобус

Врачам не удалось спасти двух жительниц Севастополя, пострадавших в результате падения обломков украинского беспилотника на рейсовый автобус. Общее число погибших в результате инцидента выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«В реанимации скончались две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого БПЛА на рейсовый автобус в Севастополе. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя окажет семьям всю необходимую помощь»,— сообщил губернатор.

Происшествие произошло 22 августа, после падения БПЛА автобус загорелся. Два человека погибли, ранения различной степени тяжести получили десять пассажиров.

По словам господина Развожаева, на данный момент шесть потерпевших перевели из отделений хирургии и травматологии Первой горбольницы в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6. Туда же в ближайшее время врачи планируют перевести еще одну 18-летнюю пациентку. В севастопольской Городской больнице №5 на лечении остается 16-летний юноша.

Александр Дремлюгин, Симферополь