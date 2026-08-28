Дональд Трамп назвал себя «величайшим президентом США»

Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social собственный рейтинг президентов США. Список он разделил на несколько категорий, и к группе «Величайшие» (The Greatest) отнес себя самого.

В список «Великих» (Great) господин Трамп внес Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Эндрю Джексона, Томаса Джефферсона, Вудро Вильсона.

В категорию «Худших» (Failures) попали два непосредственных предшественника — демократы Барак Обама и Джо Байден, а также Джимми Картер, Улисс Грант и Уоррен Гардинг.