Обломки БПЛА упали на промышленную инфраструктуру в Ярославской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев неоднократно сообщал об атаках беспилотников на регион. Например, 6 августа 2026 года он заявил о самой массовой атаке беспилотников, в ходе которой силами РЭБ и ПВО были ликвидированы 88 дронов, при этом пострадавших не было, но сгорел частный дом и выбиты стекла в многоквартирных домах. В этот же день, 6 августа, он информировал о другой крупной атаке, где над регионом сбили 93 БПЛА, и четыре человека получили осколочные ранения, при этом произошел пожар на НПЗ.

Ранее, 16 июля 2026 года, Михаил Евраев сообщал о массированной атаке беспилотников, в ходе которой погиб мужчина и четверо пострадали; только в первую волну было сбито 19 беспилотников, а всего, по данным Минобороны России, за ту ночь над регионами, включая Ярославскую область, сбили 375 БПЛА. Еще раньше, 6 июля 2026 года, он сообщал об атаке 70 беспилотников на Ярославский НПЗ, которую удалось отразить.

Повреждения промышленных объектов в Ярославской области также происходили в результате предыдущих атак. Так, 19 мая 2026 года Михаил Евраев сообщил о попадании БПЛА в промышленный объект с последующим возгоранием, а 13 мая 2026 года обломок сбитого беспилотника также попал в промышленный объект, но люди не пострадали. 8 мая 2026 года падение БПЛА стало причиной пожара на одном из промышленных объектов Ярославля.