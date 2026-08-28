Обломки БПЛА упали на промышленную инфраструктуру в Ярославской области
При атаке ВСУ на Ярославскую область обломки беспилотников упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале. Какая именно промышленная инфраструктура была повреждена — не уточняется.
«Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются», — отметил чиновник.
По данным губернатора, во время утренней атаки на Ярославскую область силы ПВО сбили 67 БПЛА. Один человек погиб. При падении обломков беспилотников на автобус пострадали 10 человек. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев неоднократно сообщал об атаках беспилотников на регион. Например, 6 августа 2026 года он заявил о самой массовой атаке беспилотников, в ходе которой силами РЭБ и ПВО были ликвидированы 88 дронов, при этом пострадавших не было, но сгорел частный дом и выбиты стекла в многоквартирных домах. В этот же день, 6 августа, он информировал о другой крупной атаке, где над регионом сбили 93 БПЛА, и четыре человека получили осколочные ранения, при этом произошел пожар на НПЗ.
Ранее, 16 июля 2026 года, Михаил Евраев сообщал о массированной атаке беспилотников, в ходе которой погиб мужчина и четверо пострадали; только в первую волну было сбито 19 беспилотников, а всего, по данным Минобороны России, за ту ночь над регионами, включая Ярославскую область, сбили 375 БПЛА. Еще раньше, 6 июля 2026 года, он сообщал об атаке 70 беспилотников на Ярославский НПЗ, которую удалось отразить.
Повреждения промышленных объектов в Ярославской области также происходили в результате предыдущих атак. Так, 19 мая 2026 года Михаил Евраев сообщил о попадании БПЛА в промышленный объект с последующим возгоранием, а 13 мая 2026 года обломок сбитого беспилотника также попал в промышленный объект, но люди не пострадали. 8 мая 2026 года падение БПЛА стало причиной пожара на одном из промышленных объектов Ярославля.