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«Генерал Младич предстал перед единственным непогрешимым судом — Божьим судом»

Бывший командующий армией боснийских сербов умер в тюрьме — оценки мировых СМИ

27 августа в тюрьме Международного суда в Гааге скончался бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, приговоренный пять лет назад к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это событие вызвало бурную реакцию не только в СМИ стран бывшей Югославии, но и в других регионах мира.

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич

Фото: Reuters

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич

Фото: Reuters

«Политика» (Белград, Сербия)

Умер сербский генерал Ратко Младич: вечный командующий Войска Республики Сербской

Сербский народ запомнит его как боевого командира и символ защиты Республики Сербской. Ратко Младич — одна из самых значимых фигур в современной сербской истории. Несмотря на многочисленные просьбы семьи, врачей, Сербии и Республики Сербской, ему не позволили провести последние дни среди своего народа и уйти из жизни в стране, которой он принадлежал и за которую боролся.

Для огромной части сербского народа Ратко Младич был и остается командующим, который в самые трудные годы стоял во главе Войска Республики Сербской и брал ответственность за защиту народа, втянутого в войну и вновь боявшегося утраты своих домов, в которых они жили веками. Его имя неразрывно связано с созданием и защитой Республики Сербской, величайшей победой сербского народа в трагическом распаде Югославии. Теперь генерал Младич предстал перед судом истории и перед единственным непогрешимым судом — Божьим судом.

Oslobodenje
 (Сараево, Босния и Герцеговина)

Умер балканский палач Ратко Младич, осужденный военный преступник

Младич был ключевой фигурой в военных действиях в Боснии и Герцеговине с 1992 по 1995 год. Он был признан виновным в геноциде в Сребренице, где было убито более 8 тыс. боснийцев. Он также осужден за террор в отношении мирного населения во время осады Сараево. Младич был приговорен к пожизненному заключению за одни из самых тяжелых преступлений в Европе после Второй мировой войны.

BBC (Лондон, Великобритания)

Чудовищные преступления Ратко Младича, «мясника Боснии»

Ратко Младич, который умер в возрасте 84 лет, был «мясником Боснии» с бычьей шеей. Как командир армии боснийских сербов, он во время распада Югославии в 1990-е руководил жестокой кампанией «этнической чистки». Это словосочетание было страшным эвфемизмом для бойни тысяч мужчин, женщин и детей — в погоне за тем, что он считал шансом исполнить историческую судьбу Великой Сербии. Он шел к цели с несгибаемой решимостью и обдуманной жестокостью, что сделало его ответственным за самые кровавые зверства, которые Европа видела со времен гитлеровского Третьего рейха. Его фанатизм сделал его героем своего народа.

«Аль-Джазира»
 (Доха, Катар)

Умер Ратко Младич, военный преступник, осужденный за геноцид в Сребренице

После окончания войны в 1995 году Младич избежал ареста и почти 16 лет скрывался. Он стал одним из самых разыскиваемых беглецов в Европе, обвиняемых в военных преступлениях. Он был арестован в Сербии в мае 2011 года. Его арест был одним из ключевых условий, выдвинутых международным сообществом для продвижения Сербии к более тесным отношениям с Европейским союзом. Белград столкнулся с политическим и финансовым давлением со стороны западных стран с требованием сотрудничать с трибуналом и перевести Младича в Гаагу.

Как смерть Ратко Младича поделила Боснию

Несмотря на то что его приговор был окончательным, Младич продолжал пользоваться поддержкой среди части сербского общества и политических кругов в Сербии и Боснии и Герцеговине. В Баня-Луке, Белграде и других районах с преимущественно сербским населением до сих пор можно увидеть муралы с его изображением. Некоторые представители общественности продолжают изображать его скорее как военного героя, чем как осужденного военного преступника.

Такое отношение к Младичу является частью более широкой проблемы осмысления наследия войны в Боснии и Герцеговине. Хотя международные суды установили факты, касающиеся геноцида и других преступлений, политические и общественные разногласия по поводу военного прошлого страны остаются очень глубокими.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик

Фотогалерея

Жизненный путь Ратко Младича

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства. &lt;br>На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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