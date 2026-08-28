«Генерал Младич предстал перед единственным непогрешимым судом — Божьим судом»
Бывший командующий армией боснийских сербов умер в тюрьме — оценки мировых СМИ
27 августа в тюрьме Международного суда в Гааге скончался бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, приговоренный пять лет назад к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это событие вызвало бурную реакцию не только в СМИ стран бывшей Югославии, но и в других регионах мира.
Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич
Фото: Reuters
«Политика» (Белград, Сербия)
Умер сербский генерал Ратко Младич: вечный командующий Войска Республики Сербской
Сербский народ запомнит его как боевого командира и символ защиты Республики Сербской. Ратко Младич — одна из самых значимых фигур в современной сербской истории. Несмотря на многочисленные просьбы семьи, врачей, Сербии и Республики Сербской, ему не позволили провести последние дни среди своего народа и уйти из жизни в стране, которой он принадлежал и за которую боролся.
Для огромной части сербского народа Ратко Младич был и остается командующим, который в самые трудные годы стоял во главе Войска Республики Сербской и брал ответственность за защиту народа, втянутого в войну и вновь боявшегося утраты своих домов, в которых они жили веками. Его имя неразрывно связано с созданием и защитой Республики Сербской, величайшей победой сербского народа в трагическом распаде Югославии. Теперь генерал Младич предстал перед судом истории и перед единственным непогрешимым судом — Божьим судом.
Oslobodenje (Сараево, Босния и Герцеговина)
Умер балканский палач Ратко Младич, осужденный военный преступник
Младич был ключевой фигурой в военных действиях в Боснии и Герцеговине с 1992 по 1995 год. Он был признан виновным в геноциде в Сребренице, где было убито более 8 тыс. боснийцев. Он также осужден за террор в отношении мирного населения во время осады Сараево. Младич был приговорен к пожизненному заключению за одни из самых тяжелых преступлений в Европе после Второй мировой войны.
BBC (Лондон, Великобритания)
Чудовищные преступления Ратко Младича, «мясника Боснии»
Ратко Младич, который умер в возрасте 84 лет, был «мясником Боснии» с бычьей шеей. Как командир армии боснийских сербов, он во время распада Югославии в 1990-е руководил жестокой кампанией «этнической чистки». Это словосочетание было страшным эвфемизмом для бойни тысяч мужчин, женщин и детей — в погоне за тем, что он считал шансом исполнить историческую судьбу Великой Сербии. Он шел к цели с несгибаемой решимостью и обдуманной жестокостью, что сделало его ответственным за самые кровавые зверства, которые Европа видела со времен гитлеровского Третьего рейха. Его фанатизм сделал его героем своего народа.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Умер Ратко Младич, военный преступник, осужденный за геноцид в Сребренице
После окончания войны в 1995 году Младич избежал ареста и почти 16 лет скрывался. Он стал одним из самых разыскиваемых беглецов в Европе, обвиняемых в военных преступлениях. Он был арестован в Сербии в мае 2011 года. Его арест был одним из ключевых условий, выдвинутых международным сообществом для продвижения Сербии к более тесным отношениям с Европейским союзом. Белград столкнулся с политическим и финансовым давлением со стороны западных стран с требованием сотрудничать с трибуналом и перевести Младича в Гаагу.
Несмотря на то что его приговор был окончательным, Младич продолжал пользоваться поддержкой среди части сербского общества и политических кругов в Сербии и Боснии и Герцеговине. В Баня-Луке, Белграде и других районах с преимущественно сербским населением до сих пор можно увидеть муралы с его изображением. Некоторые представители общественности продолжают изображать его скорее как военного героя, чем как осужденного военного преступника.
Такое отношение к Младичу является частью более широкой проблемы осмысления наследия войны в Боснии и Герцеговине. Хотя международные суды установили факты, касающиеся геноцида и других преступлений, политические и общественные разногласия по поводу военного прошлого страны остаются очень глубокими.