«Генерал Младич предстал перед единственным непогрешимым судом — Божьим судом»

27 августа в тюрьме Международного суда в Гааге скончался бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, приговоренный пять лет назад к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это событие вызвало бурную реакцию не только в СМИ стран бывшей Югославии, но и в других регионах мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич

Фото: Reuters Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич

Фото: Reuters

Умер сербский генерал Ратко Младич: вечный командующий Войска Республики Сербской

Сербский народ запомнит его как боевого командира и символ защиты Республики Сербской. Ратко Младич — одна из самых значимых фигур в современной сербской истории. Несмотря на многочисленные просьбы семьи, врачей, Сербии и Республики Сербской, ему не позволили провести последние дни среди своего народа и уйти из жизни в стране, которой он принадлежал и за которую боролся.

Для огромной части сербского народа Ратко Младич был и остается командующим, который в самые трудные годы стоял во главе Войска Республики Сербской и брал ответственность за защиту народа, втянутого в войну и вновь боявшегося утраты своих домов, в которых они жили веками. Его имя неразрывно связано с созданием и защитой Республики Сербской, величайшей победой сербского народа в трагическом распаде Югославии. Теперь генерал Младич предстал перед судом истории и перед единственным непогрешимым судом — Божьим судом.

Oslobodenje (Сараево, Босния и Герцеговина)

Умер балканский палач Ратко Младич, осужденный военный преступник

Младич был ключевой фигурой в военных действиях в Боснии и Герцеговине с 1992 по 1995 год. Он был признан виновным в геноциде в Сребренице, где было убито более 8 тыс. боснийцев. Он также осужден за террор в отношении мирного населения во время осады Сараево. Младич был приговорен к пожизненному заключению за одни из самых тяжелых преступлений в Европе после Второй мировой войны.

Чудовищные преступления Ратко Младича, «мясника Боснии»

Ратко Младич, который умер в возрасте 84 лет, был «мясником Боснии» с бычьей шеей. Как командир армии боснийских сербов, он во время распада Югославии в 1990-е руководил жестокой кампанией «этнической чистки». Это словосочетание было страшным эвфемизмом для бойни тысяч мужчин, женщин и детей — в погоне за тем, что он считал шансом исполнить историческую судьбу Великой Сербии. Он шел к цели с несгибаемой решимостью и обдуманной жестокостью, что сделало его ответственным за самые кровавые зверства, которые Европа видела со времен гитлеровского Третьего рейха. Его фанатизм сделал его героем своего народа.

Умер Ратко Младич, военный преступник, осужденный за геноцид в Сребренице

После окончания войны в 1995 году Младич избежал ареста и почти 16 лет скрывался. Он стал одним из самых разыскиваемых беглецов в Европе, обвиняемых в военных преступлениях. Он был арестован в Сербии в мае 2011 года. Его арест был одним из ключевых условий, выдвинутых международным сообществом для продвижения Сербии к более тесным отношениям с Европейским союзом. Белград столкнулся с политическим и финансовым давлением со стороны западных стран с требованием сотрудничать с трибуналом и перевести Младича в Гаагу.

Несмотря на то что его приговор был окончательным, Младич продолжал пользоваться поддержкой среди части сербского общества и политических кругов в Сербии и Боснии и Герцеговине. В Баня-Луке, Белграде и других районах с преимущественно сербским населением до сих пор можно увидеть муралы с его изображением. Некоторые представители общественности продолжают изображать его скорее как военного героя, чем как осужденного военного преступника.

Такое отношение к Младичу является частью более широкой проблемы осмысления наследия войны в Боснии и Герцеговине. Хотя международные суды установили факты, касающиеся геноцида и других преступлений, политические и общественные разногласия по поводу военного прошлого страны остаются очень глубокими.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик