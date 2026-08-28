В Петербурге в пятницу местами пройдут дожди

В Санкт-Петербурге в пятницу, 28 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в Северной столице составит +19…+21 °C

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Температура воздуха в Северной столице составит +19…+21 °C

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе составит +19…+21 °C, в Ленинградской области — +17…+22 °C. Ветер северо-восточный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет постепенно снижаться и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 29 августа, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +11…+13 °C, днем воздух прогреется до +20…+22 °C.

Карина Дроздецкая