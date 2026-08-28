В Тюмени осужден мошенник за хищение золотых слитков у пенсионера

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 56-летнему жителю, признанному виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре Тюменской области. Он получил три года колонии общего режима за хищение у пенсионера трех золотых слитков на сумму свыше 14 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Следствие установило, что в декабре 2025 года подсудимый вступил в сговор с соучастником для хищения денег у пенсионеров. Тот по телефону убедил 84-летнего потерпевшего снять деньги, обменять их на золото и передать подсудимому. После этого подсудимый приехал в Тюмень, забрал слитки и доставил их в Москву, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Дополнительно подсудимому запрещено покидать место жительства на 1,5 года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного ущерба. Материалы в отношении соучастника преступления выделены в отдельное производство по уголовному делу.

Ирина Пичурина