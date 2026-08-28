Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о попытке украинского руководства уйти от ответственности за атаку на официальную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, произошедшую в декабре 2025 года.

По словам господина Галузина, в окружении президента Украины Владимира Зеленского пытались отрицать свою причастность к удару. «Соучастие Киева очевидно, как и вовлеченность тех, кто передавал разведданные со спутников стран НАТО, кто с помощью спутниковой навигации вел их к заданной цели»,— указал дипломат в комментарии «РИА Новости».

В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника. Все дроны, по данным российского Минобороны, удалось уничтожить.