В МИД России заявили о попытке Украины избежать ответственности за атаку на резиденцию Путина
Галузин: Украина пыталась уйти от ответственности за атаку на резиденцию Путина
Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о попытке украинского руководства уйти от ответственности за атаку на официальную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, произошедшую в декабре 2025 года.
По словам господина Галузина, в окружении президента Украины Владимира Зеленского пытались отрицать свою причастность к удару. «Соучастие Киева очевидно, как и вовлеченность тех, кто передавал разведданные со спутников стран НАТО, кто с помощью спутниковой навигации вел их к заданной цели»,— указал дипломат в комментарии «РИА Новости».
В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника. Все дроны, по данным российского Минобороны, удалось уничтожить.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 15 февраля 2026 года сообщил, что Москва ужесточила позицию на переговорах с Киевом после атаки на резиденцию Владимира Путина. До этого, 29 декабря 2025 года, Минобороны РФ заявило, что силы ПВО отразили налет 91 беспилотника на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, при этом 18 БПЛА были сбиты над Новгородской областью. Через несколько дней, 9 января 2026 года, Минобороны отчиталось о массированном ударе Вооруженных сил России по критически важным объектам Украины, включая применение комплекса «Орешник», в качестве ответа на атаку.