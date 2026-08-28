Доложившие Путину о взятии Константиновки офицеры стали Героями России
Доложившие Путину о Константиновке Грунис и Картавкин стали Героями России
Звания Героя России удостоен генерал-майор Антон Грунис, который докладывал президенту Владимиру Путину о взятии Константиновки в ДНР. Видео с церемонии вручения наград опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Господин Грунис был удостоен звания «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», сообщила пресс-служба министерства. Медаль «Золотая Звезда» ему вручил министр обороны Андрей Белоусов.
Антон Грунис докладывал Владимиру Путину подробности взятия Константиновки по видеосвязи 4 июля. Тогда президент посещал вспомогательный пункт управления Объединенной группировкой войск. Господин Путин назвал это событие ключевым для установления контроля над всей ДНР.
Звания Героя России были удостоены еще шестеро военнослужащих, в их числе — Александр Картавкин, который в июле также докладывал Владимиру Путину подробности взятия Константиновки. Тогда президент поднял вопрос о присвоении офицеру генеральского звания. Соответствующее решение было принято одновременно, следует из видео Минобороны.