ФСБ задержала петербуржца за призывы к насилию над военными в интернете

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, мужчина состоял в Telegram-чатах «антироссийской направленности», где размещал комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил России.

Следственная служба УФСБ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. На опубликованных ФСБ кадрах задержанного выводят из кабины грузовика и укладывают на землю.

Карина Дроздецкая