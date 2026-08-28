Развожаев: в Севастополе при атаке БПЛА загорелась трава, а не резервуары

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил данные о последствиях атаки беспилотников минувшей ночью. Он опроверг сообщения о возгорании резервуаров на улице Братьев Манганари.

«Из-за упавших обломков от сбитых БПЛА горели не старые резервуары, а трава рядом. Пожар ликвидирован», — написал чиновник в Telegram.

При ударе БПЛА сильные повреждения получил пятиэтажный жилой дом, однако обошлось без жертв. Пострадали мужчина и пожилая женщина, их доставили в больницу. Еще два человека от госпитализации отказались. Также повреждения получили корпуса детсада и 15 автомобилей.