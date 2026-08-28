В ВТБ предупредили о снижении показателей маркетплейсов в 2027 году
В 2027 году будет наблюдаться снижение показателей маркетплейсов из-за атак ВСУ на логистические объекты. Однако это не приведет к многократному увеличению долга компаний, заявил первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов.
Господин Пьянов уточнил, что из-за ситуации вокруг логистической инфраструктуры у маркетплейсов могут временно снизиться выручка и кредитное качество. При этом заемщики просто переходят из первоклассной категории в категорию нормальной. По словам первого зампреда ВТБ, на банковский сектор влияют три фактора: утрата значимых долей складов, собственного товара и товара селлеров, а также перестраивание логистической инфраструктуры.
Дмитрий Пьянов также привел аргументы, почему последствия ситуации со складами окажутся посильными для маркетплейсов. «Во-первых, это сохранение потребительского спроса и работа маркетплейсов для его удовлетворения. Во-вторых, утвержденные правительством налоговые меры — и это мощная мера, — сказал он (цитата по «Интерфакс»). — Наконец, нормализация ценовой конкуренции будет приводить к уменьшению скидок со стороны маркетплейсов для конечного потребителя».
Атаки на логистические объекты Wildberries начались в середине июля, на объекты Ozon — в конце августа. В начале этого месяца Forbes со ссылкой на оценки аналитиков писал, что Wildberries потерял около 17-22% инфраструктуры. В Минфине и Минэкономики прорабатывают меры поддержки для маркетплейсов.
ВТБ не ожидает значительных дорезервирований кредитов маркетплейсам, несмотря на краткосрочные просадки, которые могут повлиять на выручку и кредитное качество. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что такие ситуации лишь переводят заемщиков из категории первоклассных в нормальные в текущих макроэкономических условиях.
Банк рассматривает различные формы кредитной поддержки группы Wildberries & Russ (RWB), если такой запрос поступит, о чем Дмитрий Пьянов заявлял 28 июля 2026 года. В мае 2026 года RWB объявила о планах стратегического партнерства с ВТБ, в рамках которого банк приобретает 5% доли в WB Банке с возможностью увеличения. Сделка по приобретению активов Wildberries должна быть завершена в августе 2026 года.
ВТБ не планирует присоединять WB Банк в краткосрочной перспективе, рассматривая это как партнерство, где WB Банк сохранит долю существующего акционера. Дмитрий Пьянов отметил, что клиентская база Wildberries является «главным золотом» этого партнерства.