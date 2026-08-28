Роспотребнадзор изъял 1,5 тонны овощей и фруктов в Свердловской области

Сотрудники Роспотребнадзора по Свердловской области в первой половине 2026 года проверили свыше 6 тонн плодоовощной продукции. В результате инспекций было изъято из оборота 1,5 тонны некачественных товаров, не соответствующих установленным стандартам, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Основными причинами для изъятия стали отсутствие сопроводительной документации и нарушения правил маркировки. Лабораторные исследования проводились на базе регионального центра гигиены и эпидемиологии, где было проанализировано 806 образцов. По итогам экспертиз установлено, что 2% исследованных проб не отвечали нормативным требованиям.

По фактам выявленных нарушений был составлен 51 протокол. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,1 млн руб. Должностным лицам также выданы предписания об устранении нарушений, разработке программ по предотвращению вреда здоровью потребителей, а также о временной приостановке реализации продукции.

Ирина Пичурина