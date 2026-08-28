«Селигдар» получил чистую прибыль по МСФО в I полугодии против убытка годом ранее
Чистая прибыль «Селигдара» по МСФО составила 3,4 млрд руб. в первом полугодии
Чистая прибыль «Селигдара» (MOEX: SELG) по МСФО составила 3,4 млрд руб. в первом полугодии против убытка в 2,2 млрд руб. годом ранее. Выручка компании выросла в 1,5 раза — до 41,7 млрд руб., указано в отчетности.
Скорректированная EBITDA «Селигдара» за полгода увеличилась в 1,8 раза — до 20,9 млрд руб. Рентабельность показателя достигла 50%. Также в отчетности отражена чистая прибыль от курсовых разниц в размере 6,5 млрд руб. — втрое больше, чем за первое полугодие 2025-го. За вычетом курсовых разниц «Селигдар» получил чистый убыток в 3,1 млрд руб., на 25% меньше аналогичного показателя годом ранее.
«Селигдар» — одна из крупнейших в России золотодобывающих компаний. Холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.
В 2025 году холдинг «Селигдар» продемонстрировал значительный рост операционных показателей: производство лигатурного золота увеличилось на 10%, олова в концентрате — на 42%, меди — на 16%, а вольфрама — на 87%. Выручка за 2025 год выросла на 48% до 87,9 млрд рублей, при этом от реализации золота она увеличилась на 53% до 77,7 млрд рублей. В то же время, по итогам 2025 года «Селигдар» получил чистый убыток в размере 10,1 млрд рублей, хотя этот результат на 21% лучше показателя 2024 года, когда убыток составлял 12,8 млрд рублей. При этом, по оценкам аналитиков, без учёта неденежной переоценки обязательств, привязанных к стоимости золота, и курсовых разниц, чистая прибыль компании могла бы составить 5,2 млрд рублей. Рост долга в 2025 году был обусловлен пиком инвестиций в строительство золотоизвлекательной фабрики «Хвойное» в период высоких процентных ставок, где среднегодовая ключевая ставка ЦБ составляла 19,2%. Ключевой особенностью долгового портфеля «Селигдара» к началу 2025 года являлись «золотые» займы на сумму около 60 млрд рублей, составлявшие примерно две трети совокупного кредитного портфеля компании.