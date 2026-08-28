«Селигдар» получил чистую прибыль по МСФО в I полугодии против убытка годом ранее

Чистая прибыль «Селигдара» (MOEX: SELG) по МСФО составила 3,4 млрд руб. в первом полугодии против убытка в 2,2 млрд руб. годом ранее. Выручка компании выросла в 1,5 раза — до 41,7 млрд руб., указано в отчетности.

Скорректированная EBITDA «Селигдара» за полгода увеличилась в 1,8 раза — до 20,9 млрд руб. Рентабельность показателя достигла 50%. Также в отчетности отражена чистая прибыль от курсовых разниц в размере 6,5 млрд руб. — втрое больше, чем за первое полугодие 2025-го. За вычетом курсовых разниц «Селигдар» получил чистый убыток в 3,1 млрд руб., на 25% меньше аналогичного показателя годом ранее.

«Селигдар» — одна из крупнейших в России золотодобывающих компаний. Холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.