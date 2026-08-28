Сделку ВТБ и Wildberries перенесли на сентябрь

Сделку ВТБ (MOEX: VTBR) с объединенной компанией Wildberries&Russ (RWB) по покупке банком доли в цифровых финансовых активах маркетплейса перенесли с августа на сентябрь. Об этом журналистам сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. При этом параметры допэмиссии, которые банк запланировал под сделку, не пересматривались.

«Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в ВБ-банке и финтех-активах — сентябрь,— сказал господин Пьянов (цитата по «Интерфаксу»).— Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями».

Состав якорных инвесторов по допэмиссии сохранился, добавил первый зампред ВТБ. По его словам, для покупки активов RWB банк планирует размещение акций в старом диапазоне 300-400 млрд руб., ближе к его нижней границе.

В мае ВТБ и RWB объявили о стратегическом партнерстве. Его первым шагом станет покупка ВТБ доли в 5% в дочернем WB-Банке. Для этого кредитная организация привлечет финансирование через вторичное размещение акций (SPO). Взамен банк Wildberries получит доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, а также к инвестиционным и другим продуктам. Малому и среднему бизнесу станут доступны корпоративные продукты ВТБ.