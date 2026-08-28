Умер король Норвегии Харальд V

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Король Норвегии Харальд V был госпитализирован в Университетскую больницу Осло 17 августа 2026 года из-за задержки жидкости в организме, вызванной курсом лечения от гемолитической анемии. 24 августа у него диагностировали бактериальную инфекцию крови, и он проходил курс лечения антибиотиками, при этом его состояние оценивалось как стабильное.

В феврале 2026 года Харальд V был экстренно доставлен в больницу с инфекцией и обезвоживанием во время отдыха на Тенерифе. Ранее, в 2024 году, король Норвегии также был госпитализирован с инфекцией в Малайзии, где ему установили временный кардиостимулятор, а затем перевезли в больницу Рикшоспиталет в Норвегии.