После атаки БПЛА в Воронежской области два села и хутор остались без света

Ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили пять БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть разрушения. В результате падения обломков беспилотников в одном из муниципалитетов повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света остаются два села и хутор. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По информации из Telegram-канала главы региона, в последний раз угроза атаки БПЛА была объявлена 27 августа в 21:39. Она продолжает действовать.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 27 августа до 8:30 28 августа над Россией ликвидировали 512 беспилотников, в том числе над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областями.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что лечение в воронежской больнице продолжают мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения, которые пострадали при ночной атаке БПЛА в пригороде облцентра. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Подробнее об этой атаке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова