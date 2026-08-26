Пострадавшие при ночной атаке БПЛА воронежцы остаются в больнице

Лечение в воронежской больнице продолжают мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения, которые пострадали при ночной атаке БПЛА в пригороде облцентра. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациенты находятся в профильных отделениях медучреждения. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в минздраве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мужчина и женщина получили ранения в результате падения сбитого беспилотника, разбившего окно. Их ранило осколками.

В том же районе повреждения получили окна и крыша одного частного дома, окна и входная дверь другого, грузовой автомобиль. Еще в одном муниципалитете горели три надворных объекта.

По данным губернатора Александра Гусева, за ночь над Воронежем и восемью районами области уничтожили 27 беспилотников.

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства ночной атаки ВСУ на регион. Причастных к ней планируют привлечь к ответственности.

Главное о сегодняшних ударах ВСУ по макрорегиону — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова