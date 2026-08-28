За ночь над Россией сбили 512 беспилотников

Силы ПВО в период с 20:00 мск 27 августа до 8:30 мск 28 августа уничтожили 512 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Из пресс-релиза следует, что дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской и Московской областями. Также атаку БПЛА удалось отразить над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.