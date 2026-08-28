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В Вологодской области ввели режим «Беспилотная опасность»

В Вологодской области введен режим «Беспилотная опасность». Решение принято по информации Минобороны России, сообщили в правительстве региона.

По данным властей, беспилотные летательные аппараты обнаружены вблизи границы Вологодской области. Экстренные и оперативные службы переведены в режим максимальной готовности.

В регионе возможно ограничение работы мобильного интернета и мобильной связи. При этом объекты гражданской инфраструктуры, в том числе образовательные учреждения, продолжают работать в штатном режиме.

В правительстве области призвали жителей следить за актуальной информацией на официальных ресурсах губернатора, органов местного самоуправления и правительства региона, а также в СМИ.

Карина Дроздецкая

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