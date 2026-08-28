ВТБ перенес сделку с RWB на сентябрь

Сделка ВТБ (MOEX: VTBR) о покупке 5% WB-банка у объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) перенесена на сентябрь. Однако параметры допэмиссии под нее принципиально не пересматривались, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в WB-банке и финтех-активах — сентябрь. Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями»,— уточнил господин Пьянов (цитата по ТАСС).