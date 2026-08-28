Президент Казахстана подписал указ об отставке правительства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства страны. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба президента.
В указе отмечается, что нынешнее правительство будет «исполнять свои обязанности до утверждения нового состава». Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
В Казахстане 23 августа впервые прошли выборы в однопалатный парламент — Курултай. Переход от двухпалатного парламента к однопалатному произошел в июле этого года, когда в силу вступила новая конституция республики. На выборах победила партия «Адилет», объединившаяся летом этого года с правящей партией «Аманат». Она набрала 71,17% голосов. В новом органе будет 145 депутатов, которых избирают только по партийным спискам сроком на пять лет.
В 2026 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о «капитальном ремонте» фундамента государственности после вступления в силу новой конституции, предполагающей формирование новой системы власти: сильный президент, влиятельный парламент и подотчётное правительство. 1 июля 2026 года новая конституция вступила в силу после референдума, в ходе которого ее поддержали 87,15% избирателей.
Согласно новой конституции, вместо двухпалатного парламента теперь действует однопалатный, и возвращается должность вице-президента. Эти изменения объясняются властями запросом общества и необходимостью «создать государство для человека».
Незадолго до парламентских выборов, 12 июня 2026 года, правящая партия Казахстана «Аманат» объединилась с пропрезидентской партией «Адилет». Это объединение, как заявила депутат Унзила Шапак, продиктовано необходимостью ставить «интересы нации выше политических разногласий».