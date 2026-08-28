Президент Казахстана подписал указ об отставке правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства страны. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба президента.

В указе отмечается, что нынешнее правительство будет «исполнять свои обязанности до утверждения нового состава». Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

В Казахстане 23 августа впервые прошли выборы в однопалатный парламент — Курултай. Переход от двухпалатного парламента к однопалатному произошел в июле этого года, когда в силу вступила новая конституция республики. На выборах победила партия «Адилет», объединившаяся летом этого года с правящей партией «Аманат». Она набрала 71,17% голосов. В новом органе будет 145 депутатов, которых избирают только по партийным спискам сроком на пять лет.