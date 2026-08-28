Лавров удивлен претензиями Армении по поводу Южно-Кавказской ж/д
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывания армянской стороны по поводу ситуации с Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД) вызывают «эмоции в груди». Кроме того, убежден министр, такие вопросы, в том числе о передаче управления ж/д третьим странам, следует «обсудить с партнером», а не «выносить на публичное поле».
«У нас есть регулярные контакты между вице-премьерами. Любые вопросы, которые интересуют армян, можно обсуждать, в том числе и ситуацию с Южно-Кавказской железной дорогой, которая находится у РЖД в концессии»,— пояснил господин Лавров в интервью РБК.
Отдельно министр прокомментировал требования Армении к России о выплате $2 млрд долга по концессии ЮКЖД. Он также удивился словам премьер-министра Никола Пашиняна о том, что ж/д принадлежит Еревану.
Железные дороги в Армении — это юридически собственность правительства республики, но она передана в управление ЮКЖД («дочка» РЖД). Управление происходит по концессионному договору, который заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в августе 2026 года вновь предложил России продать право концессии на железные дороги Армении третьему государству, которое устроило бы и Москву, и Баку. Ранее, в июле 2026 года, Никол Пашинян заявлял о возможных требованиях Армении на $2 млрд за использование железных дорог, хотя не хочет прекращать договор с Россией и рассчитывает решить вопрос в дружественном ключе.
Российский вице-премьер Алексей Оверчук в августе 2026 года заявил, что Россия не получала официальных предложений Армении о разрыве концессии на железные дороги и намерена продолжать концессию. В феврале 2026 года секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал непроработанным решение армянских властей заменить Россию в управлении железными дорогами.