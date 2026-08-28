В Ярославской области затруднено движение транспорта после атаки БПЛА
Движение транспорта на Костромском шоссе в районе села Туношна в Ярославской области затруднено из-за «последствий беспилотной атаки». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Власти Ярославской области объявили беспилотную опасность в 5:34 мск. Движение на Московском проспекте в столице региона вскоре было ограничено, а маршруты автобусов, следующих по нему, скорректированы.
В 7:31 мск Михаил Евраев также сообщил, что детские сады № 98 и № 28 будут закрыты 28 августа в связи с «необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки». О каких последствиях идет речь, губернатор не уточнил.
Губернатор Михаил Евраев неоднократно сообщал об атаках беспилотных летательных аппаратов на Ярославскую область в 2026 году. Например, 19 августа движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывалось на два часа, при этом в области было сбито четыре БПЛА, и никто не пострадал.
В середине июля 2026 года Ярославская область также подвергалась массированным атакам беспилотников, в одном из случаев погиб мужчина и четверо получили ранения. В тот день Минобороны России сообщило о сбитии 375 БПЛА над регионами, включая Ярославскую область. В такие периоды Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Ярославля и перекрывалось движение на выезде из города в сторону Москвы.