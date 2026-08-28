В Ярославской области затруднено движение транспорта после атаки БПЛА

Движение транспорта на Костромском шоссе в районе села Туношна в Ярославской области затруднено из-за «последствий беспилотной атаки». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Власти Ярославской области объявили беспилотную опасность в 5:34 мск. Движение на Московском проспекте в столице региона вскоре было ограничено, а маршруты автобусов, следующих по нему, скорректированы.

В 7:31 мск Михаил Евраев также сообщил, что детские сады № 98 и № 28 будут закрыты 28 августа в связи с «необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки». О каких последствиях идет речь, губернатор не уточнил.