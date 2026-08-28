Дожди и снег возможны в конце лета в Свердловской области

В последние дни августа на территории Свердловской области прогнозируются дожди, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Продолжается поступление в регион холодного воздуха с северо-западного направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Свердловская область в пятницу находится под влиянием арктических воздушных масс. На погоду в регионе начинает оказывать воздействие высотный циклон, смещающийся от Карского моря в сторону ХМАО. Он усиливается и приносит осадки на Северный, а затем и на Средний Урал. В течение дня небольшие дожди прогнозируются преимущественно в северной части области. Начиная с ночи на субботу, зона осадков расширится на всю территорию региона. В горных районах вдоль западной границы области существует вероятность выпадения мокрого снега.

В Екатеринбурге 28 августа дневная температура достигнет +13°..+15°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. Ночью 29 августа будет +4°, днем +10° и дождь. Облачно 30 августа — ночью +4°, днем +12°. На следующей неделе ожидается потепление до +21°.

Ирина Пичурина