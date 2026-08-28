Подземный переход у монтажного техникума в Ижевске отремонтируют в 2027 году

Власти Ижевска намерены в 2027 году отремонтировать подземный пешеходный переход на перекрестке улиц Кирова и Горького. Об этом рассказал глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков в эфире телеканала «Моя Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подземный переход на перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Подземный переход на перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Выбор в пользу данной подземки градоначальник объяснил соседством со строящимся у Дворца детского (юношеского) творчества парком «Патриот».

Подземный переход через ул. Удмуртскую у остановки «Электротехника в быту» планируют ремонтировать в 2028 году. Также власти города ведут переговоры с собственником законсервированного перехода на перекрестке улиц Промышленная и Воровского. Его также могут отремонтировать, чтобы им могли пользоваться в том числе учащиеся находящейся рядом школы искусств, отметил господин Чистяков.

Напомним, в августе после ремонта были открыты подземные переходы на перекрестке ул. Советской и Горького, а также на ул. Удмуртской у УдГУ. Работы на последнем начались еще в 2022 году.