Два дома сгорели при ударе БПЛА в Тамбовской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов уже 23 августа 2026 года призывал сформировать полноценный отряд БАРС из мобильных огневых групп для защиты от БПЛА после того, как вышка мобильной связи в селе Шульгино перестала работать из-за повреждений, полученных при взрыве беспилотника.

Ранее, 3 июня 2026 года, Евгений Первышов сообщал о налете беспилотников на Мичуринск Тамбовской области, в результате которого были повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и хозяйственные постройки промышленного предприятия. 12 февраля 2026 года при налете украинских беспилотников на Мичуринск пострадали два человека, загорелся магазин «Магнит» и мастерские Промышленно-технологического колледжа.

В декабре 2025 года Евгений Первышов сообщал о пожаре на нефтебазе в Тамбовской области, который начался в результате ночной атаки БПЛА. Еще в ноябре 2025 года обломки сбитого дрона упали на территории предприятия в Мичуринском округе, повредив подстанцию, питающую около тысячи жителей.