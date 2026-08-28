Работу точки доставки «Суши Wok» в Екатеринбурге остановили на месяц

Судебные приставы приостановили на 30 суток работу службы доставки суши и роллов «Суши Wok» в Екатеринбурге на ул. Мамина-Сибиряка, д. 73. Решение принято из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм, выявленных в ходе проверки предприятия, сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФССП по Свердловской области Фото: ГУФССП по Свердловской области

Основанием для приостановки деятельности стало отсутствие процедур, основанных на принципах ХАССП, при производстве пищевой продукции. Также на предприятии не проводился производственный контроль за качеством и безопасностью еды, включая обязательные лабораторные исследования.

Всего в Екатеринбурге работает восемь точек доставки «Суши Wok».

Ирина Пичурина