Лавров прокомментировал визит в Москву представителя Ватикана

Составлено ИИ-Ассистентъ

Архиепископ Пол Ричард Галлахер, возглавляющий дипломатическую службу Ватикана, прибыл в Россию 25 августа 2026 года с первым официальным визитом с начала СВО, который продлится до 28 августа. В ходе визита он провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента России Юрием Ушаковым, а также встретился с митрополитом Волоколамским Антонием и возглавил мессу в московском Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Основной темой переговоров стало украинское урегулирование и гуманитарные вопросы. За несколько недель до этого, в конце июля 2026 года, Галлахер посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Во время визита в Киев Галлахер подтвердил поддержку Ватиканом территориальной целостности Украины, а Зеленский, в свою очередь, напомнил о готовности Ватикана предоставить площадку для его возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ватикан активно участвует в обмене пленными между Россией и Украиной, а также ведет поиск без вести пропавших, реализует проекты по реабилитации детей и добивается открытия гуманитарных коридоров. Кардинал Маттео Дзуппи, спецпосланник Папы Льва XIV, руководит механизмом обмена списками для воссоединения семей, благодаря которому, по данным итальянской газеты Avvenire, более 1,5 тыс. несовершеннолетних уже воссоединились со своими родными. Папа Лев XIV неоднократно выступал с осуждением военных действий на Украине и еще летом 2025 года, во время аудиенции с Зеленским, предложил Ватикан в качестве нейтральной площадки для переговоров, но эта инициатива не получила развития. При этом в мае 2025 года Сергей Лавров назвал неэлегантным проведение переговоров между двумя православными странами на католической площадке Ватикана.

Параллельно с визитом Пола Ричарда Галлахера, 25 августа 2026 года в Москву также прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Его визит не был анонсирован заранее, но 27 августа глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что провел с ним переговоры. Президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку Рэтклиффа как «отчасти рутинную» и заявил, что из нее «может что-то получиться» в контексте завершения конфликта на Украине. По мнению политического обозревателя «Ъ FM» Дмитрия Дризе, цель визитов Галлахера и Рэтклиффа — добиться от Кремля уступок по украинскому урегулированию.

Посол России при Святом престоле Иван Солтановский отметил, что Ватикан не поддерживает политико-дипломатическую изоляцию России, и Москва это ценит. Однако, по словам Солтановского, вопрос о визите Папы Льва XIV в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня и не обсуждается в рамках текущих дипломатических контактов. Отношения между Москвой и Ватиканом Сергей Лавров охарактеризовал как «доверительный, дружественный и прагматичный характер», при этом поблагодарив коллег за «взвешенную позицию по ситуации на Украине» и высоко оценив их вовлеченность в решение гуманитарных вопросов.